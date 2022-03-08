Украина за один день Паралимпийских игр выиграла 9 медалей и находится на втором месте

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Украина за четвертый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила девять наград. Все они в разных классах биатлонных гонок на 10 км.

Украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы. Всего у Украины уже есть 17 медалей: 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.