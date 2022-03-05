В Херсоне депутат горсовета Игорь Семенчев якобы ведет переговоры с россиянами, чтобы возглавить город. Сам он это отрицает
- Авторы:
- Ангелина Шеремет, Оксана Коваленко
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Депутат Семенчев Ігор Ігорович / Facebook
Депутат Херсонского городского совета Игорь Семенчев («Блок Владимира Сальдо») ведет переговоры с россиянами, чтобы возглавить Херсон.
Об этом «Бабелю» сообщили источники в Херсонском горсовете среди проукраинско настроенных депутатов.
По их информации, Семенчев ведет переговоры о том, чтобы снять с должности действующего мэра Игоря Колыхаева и занять его место, а дальше сотрудничать с россиянами.
В комментарии «Бабелю» сам депутат это отрицает. Он рассказал, что находится в селе Антоновка и помогает местным.
«Мне как местному жителю и депутату округа удалось организовать вместе с Херсонским хлебозаводом доставку хлеба для населения. Помогаю с питьевой водой. Никаких переговоров с россиянами не веду, тем более, что касается смены руководства города Херсона. Херсон был и остается Украиной!» — объяснил депутат.
- В Херсоне сейчас временно находятся российские военные, но люди выходят на протесты против них. В пятницу, 4 марта, россияне в Херсоне пытались устроить спектакль с гуманитарной помощью, но местные жители этому помешали.