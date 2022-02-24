Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Он снова призвал россиян выйти на протесты против войны.

Об этом он заявил на брифинге 24 февраля.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле по своей воле — это самая большая ценность», — подчеркнул он.

Также он призвал всех, кто имеет боевой опыт, брать оружие и становиться на защиту Украины, а украинцев — становиться донорами крови.