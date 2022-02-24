Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Он снова призвал россиян выйти на протесты против войны.
Об этом он заявил на брифинге 24 февраля.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле по своей воле — это самая большая ценность», — подчеркнул он.
Также он призвал всех, кто имеет боевой опыт, брать оружие и становиться на защиту Украины, а украинцев — становиться донорами крови.
- Министерство иностранных дел внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Россией. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает это решение своевременным и продуманным.