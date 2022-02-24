Россия начала вторжение. Взрывы слышны в Харькове, Киеве и других городах
- Автор:
- Оксана Коваленко
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Войска России начали вторжение в Украину.
В 5 утра в нескольких городах Украины люди услышали взрывы. В Киеве три взрыва в восточной части. Еще один взрыв слышен в 5:30 утра в районе аэропорта «Борисполь».
Также люди сообщают, что слышали взрывы в Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе и других городах.
Обстрелы и бои идут почти по всей линии соприкосновения на Донбассе.
Официальные власти пока молчат.
- Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой объявил о начале вторжения — военное операции на Донбассе. Этому предшествовало обращение главарей «Л/ДНР» ввести войска.