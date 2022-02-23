ВАКС приговорил экс-замминистра по вопросам ВОТ Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Новости

Прокопенко Александр / УНИАН

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в вымогательстве взятки и мошенничестве.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Грымчака взяли под стражу сразу в зале суда. В срок его заключения отнесут тот период, который он пробыл в СИЗО. Грымчака обязали выплатить более 200 тысяч гривен судебных издержек, а также еще компенсировать по требованию прокурора более 938 тысяч гривен.

В настоящее время приговор суда еще не вступил в силу. Защита имеет право в течение 30 дней подать апелляцию.

Дело против еще одного фигуранта — бывшего помощника Грымчака и брата его жены Игоря Овдиенко — закрыли при рассмотрении из-за смерти обвиняемого.