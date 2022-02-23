ВАКС приговорил экс-замминистра по вопросам ВОТ Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества
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- Алексей Ярмоленко
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Прокопенко Александр / УНИАН
Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в вымогательстве взятки и мошенничестве.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
Грымчака взяли под стражу сразу в зале суда. В срок его заключения отнесут тот период, который он пробыл в СИЗО. Грымчака обязали выплатить более 200 тысяч гривен судебных издержек, а также еще компенсировать по требованию прокурора более 938 тысяч гривен.
В настоящее время приговор суда еще не вступил в силу. Защита имеет право в течение 30 дней подать апелляцию.
Дело против еще одного фигуранта — бывшего помощника Грымчака и брата его жены Игоря Овдиенко — закрыли при рассмотрении из-за смерти обвиняемого.
- Правоохранители задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника 14 августа 2019 года по подозрению в требовании $1 миллиона взятки за влияние на судей и чиновников Министерства культуры. Задержание происходило «на горячем» — во время якобы получения Грымчаком части взятки. Вместе с ним был задержан его помощник.
- 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения, но суд допустил ряд ошибок, поэтому заседание пришлось проводить еще раз. 17 августа суд снова с ошибками избрал меру пресечения — 60 дней ареста с возможностью залога в 6 миллионов гривен.
- В конце октября стало известно, что Генпрокуратура переквалифицировала подозрение Грымчака, а 20 декабря ВАКС втрое уменьшил ему залог.
- В мае 2020 года Грымчак сообщил, что НАБУ закрыло дело против него из-за отсутствия состава преступления. В бюро сообщили, что речь идет о производстве по недостоверному декларированию имущества, которое открыли по обращению НАПК, и там «действительно не нашли состава преступления». Но другие дела остались.