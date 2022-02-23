Ограничение работы клубов и кафе, усиление охраны и КПП: Кличко рассказал, какие ограничения установят в Киеве
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Сайт городского головы Киева Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения будут введены в столице на период действия чрезвычайного положения. Он отметил, что комендантский час вводиться не будет.
Об этом он рассказал на брифинге вечером 23 февраля.
ЧП заработает с 00:00 24 февраля. Кличко призвал жителей столицы во время передвижения по городу всегда иметь документ, удостоверяющий личность.
Он также рассказал, что охрану объектов критической инфраструктуры и зданий органов власти усилят. К последним также ограничат доступ.
Кроме этого, дискотекам, ночным клубам и заведениям питания разрешат работать только с 7 утра до 23 вечера. Также на основных въездах в Киев появятся контрольно-пропускные пункты.
Особый контроль будет за пассажирами на железнодорожных вокзалах и в аэропорту «Киев». Патрулировать улицы правоохранителям будет помогать Муниципальная варта. Также особое внимание уделят безопасности школ и детских садов.
«Ведем себя спокойно. Город живет и работает. Но в нынешней ситуации в условиях угрозы мы должны быть бдительными и сплоченными. Соблюдать законность и порядок. Мы должны подготовиться и в любой момент защищать свои дома, семью, свой город и страну», — призвал мэр Киева.
- Верховная Рада 23 февраля одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей (там с 2014 года идет Операция объединенных сил и это регулируется другими правовыми инструментами).
- ЧП вводится с 00:00 24 февраля на 30 дней. В каждой области будет создан оперативный штаб во главе с главой государственной администрации, в который также входят представители местной власти и силовых структур. Чрезвычайное положение — это не военное положение. Оно предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.