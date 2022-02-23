Полиция возбудила дело из-за предоставления певицей Alina Pash поддельной справки о поездке в Крым
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Полиция возбудила дело из-за предоставления певицей Alina Pash во время нацотбора на «Евровидение» поддельной справки о поездке в оккупированный Крым. Поэтому ее дисквалифицировали с конкурса.
Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос УНН.
«Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа», — отметили в полиции.
Из-за этой поддельной справки певицу дисквалифицировали с Нацотбора, хотя и она победила на нем. Но из-за подозрений в подделке «Суспільне» не спешило заключать с ней контракт.
- В Нацотборе на «Евровидение-2022» победила Alina Pash. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако позже в соцсетях появились подозрения, что эта справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили то, что такую справку не выдавали, и что само ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, каким образом. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором. Вместо нее на «Евровидение-2022» поедет группа Kalush Orchestra, занявшая второе место.