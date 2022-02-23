Полиция возбудила дело из-за предоставления певицей Alina Pash поддельной справки о поездке в Крым

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Полиция возбудила дело из-за предоставления певицей Alina Pash во время нацотбора на «Евровидение» поддельной справки о поездке в оккупированный Крым. Поэтому ее дисквалифицировали с конкурса.

Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос УНН.

«Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа», — отметили в полиции.

Из-за этой поддельной справки певицу дисквалифицировали с Нацотбора, хотя и она победила на нем. Но из-за подозрений в подделке «Суспільне» не спешило заключать с ней контракт.