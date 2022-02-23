Исландия решила отменить все карантинные ограничения в стране и на границе

Новости

Garðar Ólafs

Правительство Исландии решило отменить все карантинные ограничения. Это касается как правил въезда, так и ограничений внутри страны.

Об этом пишет The Reykjavik Grapevine.

Отмечается, что все ограничения отменяются с пятницы, 25 февраля. Также полностью отменят особые правила въезда в страну. Это касается как тех, кто прибывает из Европейской экономической зоны, так и туристов из других стран.

В то же время министр здравоохранения Виллум Торссон заявил, что те, у кого есть симптомы коронавируса, должны оставаться дома. Также те, кто контактирует с уязвимыми группами населения, должны носить маску и соблюдать дистанцию.

В людных местах исландцам тоже советуют носить маски, но это не обязательное требование.

Однако в правительстве не исключают, что карантин могут снова ввести в случае ухудшения ситуации, например, из-за появления новых штаммов.