В Донецкой области российская армия обстреляла детский сад и село, пострадала мирная жительница

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Российская армия 23 февраля обстреляла детский сад в Зеленополье (Донецкая область). Также под обстрел попал село Николаевка в Донецкой области, там снаряд попал в дом, из-за чего пострадала мирная жительница.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

В детском саду находились дети и воспитатели, во время обстрела они успели спрятаться в укрытие.

Обстрел села Николаевка под Волновахой повредил жилые дома, в том числе и дом, где живут пожилые люди.

Полицейские открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Несмотря на регулярные обстрелы, железнодорожное сообщение с населенными пунктами на контролируемой части востока Украины работает в штатном режиме. Из-за обстрелов отменили только движение пригородного поезда на перегоне Кондрашовская-Нова — Новый Айдар.

Остальные поезда, в частности в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянск и другие города востока Украины, курсируют по графику.

Из-за обстрелов в Донецкой области свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными районами. Спасатели вывели свой персонал с КПВВ «Гнутовое», «Майорск», «Марьинка» и «Новотроицкое».