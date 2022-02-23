«Нет оснований для тревоги». СБУ прокомментировала введение чрезвычайного положения в Украине
- Автор:
- Костя Андрейковец
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СБУ
Служба безопасности Украины заявила, что введение чрезвычайного положения позволит эффективнее защитить страну от угрозы вторжения. Граждан призывают к спокойствию.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве заявили, что ситуация требует единства и усилий в условиях гибридной войны с Россией. Режим ЧП позволит СБУ работать на опережение.
«Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество посредством панических настроений, кибератак, информационно-психологических операций, активизации российских агентов влияния и диверсионных групп. Все эти дестабилизирующие факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, усиления защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка», — сказано в заявлении.
СБУ акцентирует на том, что ЧП не усложнит жизнь людям, а все предусмотренные законом механизмы не будут применятся одновременно, поскольку каждый регион страны имеет свою специфику безопасности. В СБУ заверили, что «пока нет оснований для тревоги».
- На фоне угрозы вторжения войск России СНБО принял решение ввести режим ЧП на 30 дней. Его введут на всей территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей.
- Кроме этого, Рада разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять деньги из госбюджета на защиту и оборону.