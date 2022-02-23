Опрос: Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге

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Ковальчук Виктор / УНИАН

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 24,6% из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 18% респондентов, за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 9,5%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 7,5%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,9%.

Также в рейтинге есть Евгений Мураев (5,9%) и Владимир Гройсман (5,3%).

Что касается парламентских выборов, партию «Слуга народа» сегодня готовы поддержать 19,6% их тех, кто определился с выбором и будет голосовать, за партию «Европейская солидарность» — 17,7%.

За «Батьківщину» готовы голосовать 11,5%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 9,5%. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 7,6%, партию Разумкова «Разумная политика» — 6,7%, партию Мураева «Наши» — 5,4%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%, Радикальную партию — 3,9%, ВО «Свобода» — 3,2%, «Народный фронт» (Яценюк, Аваков) — 3,2%, УДАР Виталия Кличко — 3,1%.