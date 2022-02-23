В МВД опровергли информацию о пожаре в консульстве России во Львове. Это тлеют документы, которым там сожгли
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Facebook / Igor Zinkevych
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг информацию о пожаре в Генконсульстве России в городе Львов — это тлеют документы, которые там накануне сожгли.
Об этом Геращенко сообщил утром 23 февраля.
«Пишут о пожаре в Генконсульстве РФ во Львове. Проверил. Пожара там нет. Это дымят остатки догорающих документов, которые сжигали сотрудники Генконсульства перед бегством», — отметил Геращенко.
По данным полиции, 22 февраля все сотрудники консульства, кроме нескольких сторожей, покинули Генконсульство России во Львове.
О возможном пожаре в российском консульстве сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook и опубликовал фото с пожарными машинами, которые стоят рядом со зданием.
- 22 февраля Россия объявила эвакуацию дипломатического персонала из Украины «из-за угроз, которые они получают». Там объясняют это тем, что с 2014 года работники посольства в Киеве и консульств в Харькове, Львове и Одессе «подвергались неоднократным нападениям, а Киев не реагировал на это».