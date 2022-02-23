В МВД опровергли информацию о пожаре в консульстве России во Львове. Это тлеют документы, которым там сожгли

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Facebook / Igor Zinkevych

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг информацию о пожаре в Генконсульстве России в городе Львов — это тлеют документы, которые там накануне сожгли.

Об этом Геращенко сообщил утром 23 февраля.

«Пишут о пожаре в Генконсульстве РФ во Львове. Проверил. Пожара там нет. Это дымят остатки догорающих документов, которые сжигали сотрудники Генконсульства перед бегством», — отметил Геращенко.

По данным полиции, 22 февраля все сотрудники консульства, кроме нескольких сторожей, покинули Генконсульство России во Львове.

О возможном пожаре в российском консульстве сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook и опубликовал фото с пожарными машинами, которые стоят рядом со зданием.