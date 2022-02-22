Через месяц после извержения вулкана в Королевстве Тонга восстановили интернет

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NZ Defence Force / Facebook

Через 5 недель после извержения вулкана в Королевстве Тонга восстановили работу интернета. Для этого ремонтировали подводный кабель.

Об этом пишет BBC.

Спутники, пытавшиеся обеспечить интернетом государство, частично справлялись с нагрузкой. Однако интернет-кабель является единственным, соединяющим Тонгу с другим миром.

Кабель длиной 840 километров проложен от Тонги до Фиджи. Именно он обеспечивает страну скоростным интернетом, поскольку беспроводная связь на островах слишком слаба.

Полностью работы еще не завершили, поскольку ремонт кабелей между островами Тонги продолжается.

Жители королевства сразу начали публиковать в соцсетях посты о возвращении связи и о том, что теперь им станет проще общаться с друзьями и родными.

«У нас была определенная пропускная способность через спутник, но это ничто по сравнению с тем, что у нас есть сейчас, когда снова подключили кабель», — сказал премьер страны Хуакавемейлику Сиаоси Совалени.