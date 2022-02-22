«Украинский» бронетранспортер в инсценировке прорыва границы России сыграл российский БТР-70М

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«Украинский» бронетранспортер, который якобы пытался прорваться через границу России на помощь «диверсантам», оказался российским модифицированным БТР-70М. Его на вооружении армии Украины нет.

Об этом сообщил исследователь Стейн Митзер из нидерландского проекта Oryx.

Он проанализировал кадры из выпусков новостей госканалов РФ, которые были сняты с места «событий». Россияне выдали свой же БТР-70М за украинский БТР всего лишь украсив его камуфляжем сухопутных войск ВСУ.

Митзер назвал это плохо подготовленной провокацией и уточнил, что еще одно видео с якобы места уничтожения украинских БМП — тоже фейк. На записях от ФСБ две советские БМП-2 и БМП.