«Украинский» бронетранспортер в инсценировке прорыва границы России сыграл российский БТР-70М
- Автор:
- Костя Андрейковец
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«Украинский» бронетранспортер, который якобы пытался прорваться через границу России на помощь «диверсантам», оказался российским модифицированным БТР-70М. Его на вооружении армии Украины нет.
Об этом сообщил исследователь Стейн Митзер из нидерландского проекта Oryx.
Он проанализировал кадры из выпусков новостей госканалов РФ, которые были сняты с места «событий». Россияне выдали свой же БТР-70М за украинский БТР всего лишь украсив его камуфляжем сухопутных войск ВСУ.
Митзер назвал это плохо подготовленной провокацией и уточнил, что еще одно видео с якобы места уничтожения украинских БМП — тоже фейк. На записях от ФСБ две советские БМП-2 и БМП.
- 21 февраля в России заявили, что в 06:00 пограничный наряд ФСБ обнаружил украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке границы с Украиной. В бою якобы погибли пять диверсантов, а их технику сожгли. ФСБ и росСМИ показали две записи — одну с горящими БМП, а другую якобы снятую нашлемной камерой одного из бойцов ВСУ, который под прикрытием БТР прорывался через границу.
- Власти и силовики Украины назвали видеозаписи и сообщения России фейками.