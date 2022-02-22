Умер диссидент и Герой Украины Иван Дзюба

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На 91-м году жизни скончался диссидент, Герой Украины Иван Дзюба.

Об этом «Радио Свобода» сообщил литературовед Николай Жулинский.

По его словам, Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой облласти. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 1973 году его приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за работу «Интернационализм или русификация».