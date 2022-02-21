Премьер Британии анонсировал отмену всех коронавирусных ограничений в Англии
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену всех коронавирусных ограничений в Англии. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии карантинные правила устанавливают самостоятельно.
Об этом пишет Reuters.
«Мы отменим все оставшиеся в законе внутренние ограничения. С этого четверга, 24 февраля, мы отменим законное требование самоизоляции после положительного теста», — заявил Джонсон.
По его словам, карантинные ограничения вредят экономике страны, сообществу и психическому благополучию. Поэтому следует научиться жить с этим вирусом.
Также Джонсон отметил, что с 1 апреля будут отменены бесплатные тесты на коронавирус. В то же время, они останутся такими для групп риска.
- Великобритания с 11 февраля отменила карантин для непривитых туристов. Теперь иностранцы, не прошедшие полный курс вакцинации, непривитые вообще или вакцинированные препаратом, не получившим одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны сделать ПЦР-тест перед отъездом, а также после прибытия в Великобританию.