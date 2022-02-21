Премьер Британии анонсировал отмену всех коронавирусных ограничений в Англии

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену всех коронавирусных ограничений в Англии. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии карантинные правила устанавливают самостоятельно.

Об этом пишет Reuters.

«Мы отменим все оставшиеся в законе внутренние ограничения. С этого четверга, 24 февраля, мы отменим законное требование самоизоляции после положительного теста», — заявил Джонсон.

По его словам, карантинные ограничения вредят экономике страны, сообществу и психическому благополучию. Поэтому следует научиться жить с этим вирусом.

Также Джонсон отметил, что с 1 апреля будут отменены бесплатные тесты на коронавирус. В то же время, они останутся такими для групп риска.