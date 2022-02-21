Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс для «поддержания мира»
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
Президент России Владимир Путин в своих указах о признании независимости террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» поручил Минобороны РФ обеспечить «функцию поддержания мира» российскими военными на территории псевдореспублик.
Об этом говорится в текстах указов, опубликованных на официальном портале правовой информации РФ.
Путин поручил Министерству иностранных дел РФ подготовить договор о «дружбе и взаимной помощи с псевдореспубликами».
А пока этот договор не подписан, то российские военные официально будут находиться на территориях «Л/ДНР» из-за соответствующих «обращений» главарей террористических группировок.
Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
Ни одна международно признанная страна не поддержала решение президента России Владимира Путина о признании правосубъектности так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».
- 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.