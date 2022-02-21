Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс для «поддержания мира»

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Президент России Владимир Путин в своих указах о признании независимости террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» поручил Минобороны РФ обеспечить «функцию поддержания мира» российскими военными на территории псевдореспублик.

Об этом говорится в текстах указов, опубликованных на официальном портале правовой информации РФ.

Путин поручил Министерству иностранных дел РФ подготовить договор о «дружбе и взаимной помощи с псевдореспубликами».

А пока этот договор не подписан, то российские военные официально будут находиться на территориях «Л/ДНР» из-за соответствующих «обращений» главарей террористических группировок.

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Ни одна международно признанная страна не поддержала решение президента России Владимира Путина о признании правосубъектности так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».