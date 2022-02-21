«Слідство.Інфо»: У дома Виктора Медведчука собралась охрана и полиция, очевидцы сообщали о вывозе оружия
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- Ангелина Шеремет
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Синица Александр / УНИАН
В Киеве, вечером 21 февраля у дома народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом по делу о госизмене, собрались многочисленные охранники и полиция.
Об этом сообщают журналисты-расследователи проектов «Слідство.Інфо» и Bihus.Info.
По словам очевидцев, из дома вывозили какие-то вещи. Впрочем, когда журналисты прибыли на место, то встретили только толпы охраны и полиции, которая блокирует выезды и обыскала запаркованное во дворе авто.
По информации источников «Слідства.Інфо», неизвестные грузили бронежилеты и сумки под оружие в микроавтобусы и заправляли автомобили. По словам одного из источников журналистов, полицейские могли приехать по вызову Государственного бюро расследований. «Бабель» обратился за комментарием к ГБР.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что сам Медведчук находится дома, информация о том, что он нарушает условия домашнего ареста, не подтвердилась.
- Медведчук является фигурантом уголовного производства по статье о государственной измене. Ему инкриминируют организацию схемы торговли углем с оккупированными территориями Донбасса. Другими фигурантами этого дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и пятый президент Украины Петр Порошенко. 12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, с тех пор он находится под ним.