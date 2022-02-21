В Киев пришла метеорологическая весна
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Marta Filipczyk / Unsplash
В столицу Украины пришла метеорологическая весна.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 °С. Это говорит о том, что в Киеве фактически началась весна — почти на месяц раньше климатической нормы.
Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней. Она была на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалось кратчайшей за историю наблюдений, за исключением 2019—2020 годов. Тогда она вообще не наблюдалась.
- Прогноз Гидрометцентра говорит о том, что среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут плюсовыми.
- С начала года в Киеве фиксировали минимум четыре температурных рекорда и один по скорости ветра.