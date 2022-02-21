ЕС отправит в Украину миссию военных консультантов
- Автор:
- София Телишевская
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Rock Cohen / Flickr
Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Речь идет не о боевых подразделениях, а о консультативной помощи в военных вопросах.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято», — заявил министр.
По его словам, развертывание миссии будет важным политическим сигналом увеличения присутствия ЕС в Украине и начала сотрудничества в военной сфере.
«Очень важно, что эта инициатива дошла до завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло», — подчеркнул Кулеба.
- Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда.