Reuters: США внесли в санкции против России запрет на транзакции для российских банков
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- Костя Андрейковец
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Администрация президента США Джо Байдена внесла в первоначальный пакет санкций против России, на случай ее вторжения в Украину, запрет на транзакции для крупных российских банков.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с пакетом.
Российским банкам грозят разрыв связей с финучреждениями США и ограничения в международных платежах. Президент США Байден ранее говорил, что российские банки не смогут работать с долларами, но конкретных мер не озвучивал.
Под санкции могут попасть ВТБ Банк, Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк и другие. При этом пакет дополняется.
- 20 февраля премьер-министр Великобритании заявил, что Британия и США введут дополнительные санкции против России, если она начнет масштабное вторжение в Украину. Он не раскрыл их детали, но отметил, что они включают запрет для российских компаний на расчеты в фунтах стерлингов и долларах.
- В ближайшее время должен состояться саммит по Украине, в котором примут участие Байден и Владимир Путин.