Президент Франции обговорил с Путиным и Зеленским ситуацию вокруг Украины. Что согласовали?

Новости

Mikhail Metzel / Contributor

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с лидером России Владимиром Путиным угрозу вторжения в Украину и ситуацию на Донбассе.

Елисейский дворец сообщает, что стороны договорились продолжить работу «нормандского формата» (провести встречу на высшем уровне) и заслушать предложения Украины. Также в ближайшие часы может состояться заседание Трехсторонней контактной группы по вопросу прекращения обстрелов на Донбассе. Кроме этого, продолжится дипломатическое решение кризиса — главы МИД Франции и России встретятся в ближайшие дни.

В заявлении сказано, что главы двух государств договорились добиться снижения рисков начала войны.

В сообщении Кремля о ТКГ ни слова. Путин «выразил озабоченность» из-за обострения на Донбассе и обвинил украинских военных в эскалации конфликта. Глава РФ заявил Макрону, что поставки вооружения Киеву «подталкивают» ВСУ к якобы наступлению на Донбасс из-за чего, по его словам, пришлось эвакуировать жителей «ДНР» и «ЛНР».

Путин вновь говорил о так называемых гарантиях безопасности для России (нерасширение НАТО) и потребовал, чтобы Киев выполнял Минские соглашения. Обычно это означает одно — прямые переговоры с боевиками и особый статус для оккупированного Россией Донбасса.

При этом стороны «признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами».

Разговор с Зеленским

После звонка Путину Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Елисейский дворец сообщает, что Макрон похвалил лидера Украины за хладнокровную «решимость не допустить эскалации», а Зеленский заверил, что Украина не допустит провокаций и будет соблюдать режим прекращения огня. Стороны договорились идти путем дипломатии для решения кризиса.

Зеленский проинформировал Макрона о новых обстрелах на Донбассе и поддержал безотлагательный созыв ТКГ.