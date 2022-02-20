Британия создаст центр противодействия российской дезинформации

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Christoph Scholz / Flickr

Великобритания планирует создать правительственный центр, который будет заниматься противодействием дезинформации. В МИДе напомнили, что подобный центр работал во время «холодной войны».

Об этом в интервью Daily Mail рассказала глава МИД Британии Лиз Трасс.

Она отметила, что в правительстве будет создан специальный российско-украинский информационный центр, который будет использовать правительственный опыт для противодействия дезинформации и опровержения фейковых сообщений.

«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю, поэтому мы знаем, что россияне готовятся», — подчеркнула Трасс.

Глава МИД Британии рассказала, что после завершения «холодной войны» Британия распустила свое подразделение по противодействию дезинформации, но Россия этого никогда не делала.

«Мы даем отпор, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Путин не мог продолжать утверждать то, что не соответствует действительности», — пояснила она.