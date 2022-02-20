Британия создаст центр противодействия российской дезинформации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Christoph Scholz / Flickr
Великобритания планирует создать правительственный центр, который будет заниматься противодействием дезинформации. В МИДе напомнили, что подобный центр работал во время «холодной войны».
Об этом в интервью Daily Mail рассказала глава МИД Британии Лиз Трасс.
Она отметила, что в правительстве будет создан специальный российско-украинский информационный центр, который будет использовать правительственный опыт для противодействия дезинформации и опровержения фейковых сообщений.
«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю, поэтому мы знаем, что россияне готовятся», — подчеркнула Трасс.
Глава МИД Британии рассказала, что после завершения «холодной войны» Британия распустила свое подразделение по противодействию дезинформации, но Россия этого никогда не делала.
«Мы даем отпор, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Путин не мог продолжать утверждать то, что не соответствует действительности», — пояснила она.
- В апреле 2021 года российское пропагандистское медиа Sputnik заявило о прекращении деятельности в Великобритании из-за «враждебной политической ситуации». Офисы были перенесены в Москву и Вашингтон.
- 6 апреля в Украине презентовали Центр противодействия дезинформации при СНБО. Он будет руководить борьбой с российской пропагандой.