В Донецк приехали боевики «ЧВК Вагнера». По данным разведки, они готовят теракты в городе
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- София Телишевская
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Скриншот RT / YouTube
В Донецк прибыли боевики «Частной военной компании Вагнера». По данным разведки, «вагнеровцы» должны совершить несколько терактов в городе — подорвать жилые дома.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».
В пресс-службе ОТГ отмечают, что оккупационные войска вместе с российскими кураторами готовят серию провокаций, чтобы обвинить Украину в подрыве домов и на основе этого обострить эскалацию.
«Восток» подчеркивает, что ВСУ не планировали и не планируют никаких наступательных действий.
«Деятельность военнослужащих носит исключительно оборонительный характер, а оружие применятся только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей», — подчеркнули в пресс-службе.
- «ЧВК Вагнера» — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1 350 до 2 500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. В ООН опубликовали доклад, согласно которому в Ливии воюют более тысячи наемников российской «ЧВК Вагнера». Об этом ранее заявлял и президент Турции. Эксперты ООН выяснили, что большинство наемников «ЧВК Вагнера» являются гражданами России, Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.