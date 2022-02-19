В США начали расследование из-за внезапного торможения электрокаров Tesla в режиме автопилота
- Автор:
- Олег Панфилович
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Jp Valery / Unsplash
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование касательно 416 тысяч автомобилей Tesla после жалоб о незапланированном срабатывании тормозов при использовании системы автопилота.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о моделях Tesla Model 3 и Model Y 2021—2022 годов. За последние девять месяцев агентство получило 354 жалобы по этой проблеме. Согласно сообщению администрации, автопилот способен автоматически тормозить и управлять транспортным средством в пределах полос движения. Заявители жаловались, что автомобили без предупреждения начинали быстро замедляться во время движения, это происходило спонтанно и многократно в течение одного цикла движения.
Владельцы также отметили, что компания Tesla отклонила их жалобы, заявив, что торможение — это нормально.
- Ранее стало известно, что в США Tesla отзовет 26 681 электрокар из-за дефекта программного обеспечения, ухудшающего скорость оттаивания лобового стекла. Это может увеличить риск возникновения других дефектов и снизить видимость для водителя на дороге.
- 2 февраля стало известно, что Tesla отзовет около 54 тысяч электрокаров с автопилотом Full Self-Driving (Beta), поскольку система автономного вождения не реагирует на знак «Стоп» на перекрестках. Поэтому машина продолжает движение и создает аварийные ситуации.