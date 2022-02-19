DW: Евросоюз готовит санкции против Беларуси на случай ее участия в российском вторжении в Украину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Европейский Союз готовит санкции против Беларуси на случай участия в российской агрессии против Украины.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По словам чиновника из руководящих структур Евросоюза, блок сейчас работает над новыми санкцииями в отношении Беларуси, которые будут включать экономические ограничительные меры. При этом он уточнил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 февраля решение о новых санкциях против режима Александра Лукашенко не ожидается.
Он напомнил, что в 2020 году Евросоюз ввел санкции против Лукашенко за сфальсифицированные выборы президента и внутренние репрессии. В 2021 году ЕС ввел санкции также за принудительную посадку самолета Ryanair и использование мигрантов для давления на Европу.
«Теперь мы на третьей главе этой эпопеи. А именно, что Лукашенко предоставляет России территорию своей страны, которой он нелегитимно правит, для потенциальной агрессии против Украины», — добавил чиновник.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США и Евросоюз завершили работу над санкционным пакетом против России и исключили из него запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.
- В ночь на 19 февраля президент США Джо Байден выразил уверенность, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но он уверен, что пока этого не произошло, есть шанс для дипломатии.