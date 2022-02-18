В Украину прибыли ракеты для противотанковых комплексов Javelin, переданные Эстонией
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Украину прибыла партия ракет для противотанковых комплексов Javelin, переданных правительством Эстонии.
Об этом в Twitter сообщил посол Эстонии Каймо Кууск.
«Только что доставили ракеты для противотанковых комплексов Javelin от Эстонии для наших украинских друзей», — написал посол.
11 февраля сообщалось, что Эстония предоставит Украине дополнительно €350 тысяч в качестве гуманитарной помощи. Деньги будут выделены для людей, живущих вблизи линии столкновения на Донбассе, а также чтобы помочь Украине подготовиться к потенциальному миграционному кризису.
Перед этим Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи одной военной бригаде.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передают Украине боеприпасы, а в страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.