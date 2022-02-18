В Украину прибыли ракеты для противотанковых комплексов Javelin, переданные Эстонией

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В Украину прибыла партия ракет для противотанковых комплексов Javelin, переданных правительством Эстонии.

Об этом в Twitter сообщил посол Эстонии Каймо Кууск.

«Только что доставили ракеты для противотанковых комплексов Javelin от Эстонии для наших украинских друзей», — написал посол.

11 февраля сообщалось, что Эстония предоставит Украине дополнительно €350 тысяч в качестве гуманитарной помощи. Деньги будут выделены для людей, живущих вблизи линии столкновения на Донбассе, а также чтобы помочь Украине подготовиться к потенциальному миграционному кризису.

Перед этим Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи одной военной бригаде.