Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи российскому бизнесмену доли в винодельне

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Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену, актрису Анджелину Джоли из-за того, что она продала свою долю во французской винодельне, которую они вместе купили.

Об этом пишет BBC.

Пара приобрела контрольный пакет акций компании Chateau Miraval в 2008 году. Питт утверждает, что он и его бывшая жена договорились не продавать свои доли в заведении без разрешения друг друга.

Несмотря на это, Джоли продала свою долю люксембургскому производителю спиртных напитков, который контролирует российский бизнесмен Юрий Шефлер. «Она продала свою долю, осознавая, что Шефлер и его аффилированные лица будут стремиться контролировать бизнес, которому посвятил себя Питт, и подорвать его инвестиции в Miraval», — говорится в иске.

Сообщается, что Джоли «письменно известила Питта» о решении продать свою долю в январе 2021 года, заявив, что она приняла «болезненное решение с тяжелым сердцем».

Сообщается, что поместье Мираваль в деревне Коррен на юго-востоке Франции пара купила примерно за €25 миллионов. Питт и Джоли встречались 10 лет, прежде чем пожениться в 2014 году. Развестись они решили в 2016 году.