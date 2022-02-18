«Рейтинг»: Более 60% украинцев уверены, что ВСУ смогут отбить нападение России
- Автор:
- София Телишевская
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Только 19% опрошенных украинцев оценивают возможность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 33% считают уровень угрозы средним, а 20% — низким. В то же время 25% опрошенных в принципе не видят угрозы.
Соответствующий опрос провела социологическая группа «Рейтинг» 16—17 февраля.
При этом большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отбить нападение, если Россия все-таки вторгнется. Треть респондентов в этом не уверены.
Примечательно, что по сравнению с январем текущего года у украинцев растет вера в готовность ВСУ дать отпор врагу.
Опрос проводился среди 1 722 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,4%. Сроки проведения: 16—17 февраля 2022 года.
- Министр обороны Алексей Резников 18 февраля сообщил, что власти оценивают угрозу полномасштабного вторжения в Украину как небольшую. Он заверил, что ВСУ отработали все возможные сценарии провокаций и знают, как реагировать на каждый из них. Сейчас на границе находятся 129 тысяч войск наземного компонента, а с учетом морского и авиационного — 149 тысяч.