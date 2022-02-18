Хищения в оборонке: Гладковский-младший проиграл суд журналистам Bihus.Info
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- Костя Андрейковец
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Верховный суд отклонил жалобу сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря против журналистов издания Bihus.Info. Гладковский-младший просил суд признать расследование журналистов о коррупции в оборонной сфере недостоверным.
Об этом сообщает Bihus.Info.
Точку в судебном споре Гладковского с журналистами Денисом Бигусом и Лесей Ивановой поставил Кассационный гражданский суд (находится в составе Верховного суда). Жалоба отклонена 16 февраля.
Гладковский-младший подал в суд на журналистов почти сразу после выхода расследования. В июле 2020 года Подольский райсуд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию, но в ответ они подали апелляцию. В декабре 2021 года Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского суда и отказал Гладковскому. Теперь же Верховный суд оставил решение в силе.
- В феврале 2019 года Bihus.Info выпустили расследование о коррупционных схемах в оборонном секторе, в частности об участии в них Игоря Гладковского. В самом расследовании упоминался и его отец Олег Гладковский. Тогда он руководил корпорацией «Богдан», долю в которой имел Петр Порошенко.
- В расследовании говорилось, что 22-летний сын Гладковского вместе с рядом лиц в 2015—2017 годах промышлял поставками контрабандных российских деталей для военной техники по завышенным ценам. Олег Гладковский в этой схеме минимум один раз получил «откат», а правоохранители за взятки закрывали на это глаза.
- Вскоре Гладковскому и его сыну, а также другим фигурантам сообщили о подозрении. В апреле 2021 года Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт.