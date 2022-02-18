Хищения в оборонке: Гладковский-младший проиграл суд журналистам Bihus.Info

Новости

YouTube / Ваші Гроші

Верховный суд отклонил жалобу сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря против журналистов издания Bihus.Info. Гладковский-младший просил суд признать расследование журналистов о коррупции в оборонной сфере недостоверным.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Точку в судебном споре Гладковского с журналистами Денисом Бигусом и Лесей Ивановой поставил Кассационный гражданский суд (находится в составе Верховного суда). Жалоба отклонена 16 февраля.

Гладковский-младший подал в суд на журналистов почти сразу после выхода расследования. В июле 2020 года Подольский райсуд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию, но в ответ они подали апелляцию. В декабре 2021 года Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского суда и отказал Гладковскому. Теперь же Верховный суд оставил решение в силе.