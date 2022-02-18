Российского пропагандиста Дмитрия Киселева внесли в черный список. Он угрожает нацбезопасности Украины

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Российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Соответствующий приказ министерство подготовило на основании решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Человеку, внесенному в этот список, запрещено выступать в Украине, а украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним. Также это послужит одной из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.

Дмитрий Киселев — российский журналист, заместитель генерального директора Всероссийской государственной ТРК, генеральный директор российского государственного международного информационного агентства «Россия сегодня», автор и ведущий информационной передачи «Вести недели».

Еще в 2018 году указом президента его внесли в санкционный список, также санкции применены на уровне ЕС. Киселев оспаривал эти санкции, но суд отказал в удовлетворении жалобы.