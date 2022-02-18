Провокации не прекратятся. Министр обороны назвал обстрелы на Донбассе «аномальными» и призвал держать ум холодным

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Полищук Максим / УНИАН

С 17 февраля и до сих пор Украина фиксирует «аномальное количество обстрелов» на Донбассе. Если раньше было не более 5 обстрелов, то вчера за сутки их было 60.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде.

«Вчера были зафиксированы аномальные события, отличающиеся от того, что было с начала года. И наша задача — укротить аномалии, чтобы они не стали прологом для эскалации. С 1 января по 16 февраля включительно на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой области со стороны временно оккупированной Россией территории было зафиксировано 107 обстрелов позиций наших воинов и четыре обстрела населенных пунктов. Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация», — сообщил Резников.

То есть с начала года ежедневно было по 2—5 обстрелов, а вчера [17 февраля] боевики 60 раз нарушили «тишину». По состоянию на 10:00 18 февраля зафиксировали еще 20 обстрелов. Сейчас боевики размещают свои артиллерийские системы у жилых домов.

Министр подчеркнул, что в последние дни резко увеличилось количество провокаций — обстрелы, кибератаки, опасные маневры авиации, выведение из строя мобильной связи.

«Наша задача — не делать того, к чему нас подталкивает РФ. Давать отпор, но держать голову холодной, потому что провокации не прекратятся. Кремль готовит сценарии признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Независимо от того, будет ли он реализован, просто чтобы иметь этот вариант на столе», — резюмировал Резников.