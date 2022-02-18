Секретарь СНБО: Признаков полномасштабной операции со стороны России нет, есть только массированные провокации

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Офіс президента України / Facebook

Украинские власти пока не видят признаков полномасштабной операции со стороны России, а увеличение обстрелов называют массированной провокацией.

Об этом в эфире программы «Право на владу» заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, произойдет ли нападение в ближайшее время.

«Если речь идет о полномасштабной операции против Украины, мы этого не видим. Что мы видим на сегодняшний день? Провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня [17 февраля] это было уже дерзко, сегодня была массированная провокация. Какая цель? Цель, чтобы мы начали отвечать мощно военным путем, чтобы обвинить нас в причастности к тому, что они хотели бы, чтобы сегодня развернулось на нашей территории. Мы должны быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации», — заявил Данилов.

По его словам, начиная с 30 октября, украинская сторона регулярно получает информацию от разведсообщества о тех или иных процессах, которые происходят на границе с Украиной, и часто эти сценарии имели место, но не всегда.

«Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее информация в подавляющем большинстве случаев подтверждалась», — пояснил Данилов, добавив, что все это время власти проводили большую работу по усилению обороноспособности.

В то же время генерал-летенант ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что возведение понтонного моста на границе в Беларуси также было провокацией. Уже через несколько часов мост исчез.