В «ДНР» могут объявить эвакуацию людей. Главнокомандующий ВСУ предупредил о возможных провокациях
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.
Соответствующее заявление Валерий Залужный опубликовал в Facebook вечером 17 февраля.
Он подчеркнул, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Любой ущерб, который могут нанести людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона уже информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
Днем 17 февраля в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что из оккупированного Донецка будут эвакуировать людей.
Штаб Операции объединенных сил сообщает, что по состоянию на 22:00 17 февраля боевики 50 раз нарушали режим тишины и обстреливали объекты социальной инфраструктуры. Ранения получили два гражданских человека. При этом российская пропаганда винит в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины.
- 17 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и ворваться в Украину, в частности, под предлогом «защиты российского населения».
- В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней — несмотря на заявления Кремля о выводе войск. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной».