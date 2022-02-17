Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. В большей части поселка нет света

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Шмаков Валерий / УНИАН

В Луганской области боевики снова обстреляли поселок городского типа Станица Луганская. Обстрел начался в четверг, 17 февраля, около девяти вечера и длился 15 минут.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил руководитель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

Из-за обстрела в большей части населенного пункта нет света, горят два частных дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной. Украинская сторона направила запрос на режим тишины — та сторона его подтвердила, сейчас спасатели едут тушить дома. Пострадавших нет.

Утром 17 февраля боевики уже обстреливали Станицу Луганскую и попали в детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также повреждены ряд зданий.