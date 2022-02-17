Google ограничит возможность приложений отслеживать действия пользователей в рекламных целях
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компания Google добавит в операционную систему Android новые настройки приватности. Они ограничат приложениям возможность отслеживать действия пользователей в рекламных целях.
Об этом сообщается в блоге Google.
Сейчас на каждом устройстве на Android имеется уникальный сертификат Advertising ID, позволяющий с рекламной целью отслеживать действия пользователей во всех приложениях. Теперь же компания хочет ограничить передачу данных о пользователях третьим лицам.
Однако там отметили, что новая система заработает не раньше, чем через два года. В Google объяснили, что будут сотрудничать с другими компаниями для разработки таких механизмов.
- Компания Google 4 октября выпустила новую версию своей операционной системы — Android 12. В Android 12 представлен новый интерфейс Material You, также обновлены виджеты и дизайн уведомлений. Одной из важнейших новых функций является панель конфиденциальности Privacy Dashboard, где можно настроить приватность, управлять разрешениями приложений, в частности пользователю поступит уведомление, если какое-либо приложение начнет использовать камеру, микрофон или информацию о местоположении.