Google ограничит возможность приложений отслеживать действия пользователей в рекламных целях

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Lauren Edvalson / Unsplash

Компания Google добавит в операционную систему Android новые настройки приватности. Они ограничат приложениям возможность отслеживать действия пользователей в рекламных целях.

Об этом сообщается в блоге Google.

Сейчас на каждом устройстве на Android имеется уникальный сертификат Advertising ID, позволяющий с рекламной целью отслеживать действия пользователей во всех приложениях. Теперь же компания хочет ограничить передачу данных о пользователях третьим лицам.

Однако там отметили, что новая система заработает не раньше, чем через два года. В Google объяснили, что будут сотрудничать с другими компаниями для разработки таких механизмов.