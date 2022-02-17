«Рейтинг»: Поддержка Владимира Зеленского за последний месяц выросла до 24,6%

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Андрей Горб / «Бабель»

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 24,6% из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% респондентов, за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 9,9%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,2%.

Так же в рейтинге есть Евгений Мураев (6,9%), Игорь Смешко (6,6%) и Владимир Гройсмана (5,7%).

По сравнению с прошлым месяцем поддержка Зеленского немного выросла, а Юрия Бойко — несколько снизилась, у остальных она почти не изменилась.

Антирейтинг кандидатов продолжает возглавлять Порошенко: 43% избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Бойко не отдали бы свои голоса около 36%, за Тимошенко и Зеленского — по 33%.

Что касается парламентских выборов, партию «Слуга народа» сегодня готовы поддержать 18,3% их тех, кто определился с выбором и будет голосовать, за партию «Европейская солидарность» — 17,1%.

За «Батьківщину» готовы голосовать 10,8%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 9,7%. Партию Разумкова «Умная политика» поддерживают 5,9%, партию Мураева «Наши» — 5,5%, а партию Сергея Притулы «24 августа» — 5,3%. Также 5-процентный барьер преодолевает партия «Сила и честь» — 5,2%.