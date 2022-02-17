В Украине разрешили использовать препарат «Паксловид» для лечения COVID
- Автор:
- София Телишевская
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Михаил Мельниченко / «Бабель»
Препарат «Паксловид» разрешили использовать для лечения пациентов, больных коронавирусом. Лекарство прошло всю экспертизу в Украине и одобрено к использованию.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Препарат «Паксловид», прежде всего, предназначен для пациентов из групп риска, чтобы предотвратить ухудшение их состояния и переход заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.
По словам Ляшко, Минздрав подписал контракт с производителем препарата Pfizer. Следовательно, в Украину должны доставить 300 тысяч курсов «Паксловида».
«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно», — добавил глава Минздрава.
Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов «Молнупиравира», еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.
Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же у них нет особых требований хранения.
- По результатам исследования, в течение месяца после лечения «Паксловид», которое длилось 5 дней, только 0,8% (8 из 1 039) пациентов были госпитализированы более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди пациентов, получавших плацебо, выше — 6,3% (66 из 1 046 человек). Кроме того, в группе пациентов, получавших лекарства от коронавируса, не было ни одного летального случая, в группе, где получали плацебо, умерли 9 человек.