В Украине разрешили использовать препарат «Паксловид» для лечения COVID

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Препарат «Паксловид» разрешили использовать для лечения пациентов, больных коронавирусом. Лекарство прошло всю экспертизу в Украине и одобрено к использованию.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Препарат «Паксловид», прежде всего, предназначен для пациентов из групп риска, чтобы предотвратить ухудшение их состояния и переход заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

По словам Ляшко, Минздрав подписал контракт с производителем препарата Pfizer. Следовательно, в Украину должны доставить 300 тысяч курсов «Паксловида».

«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно», — добавил глава Минздрава.

Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов «Молнупиравира», еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же у них нет особых требований хранения.