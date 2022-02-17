Twitter разрешила обозначать «хороших ботов»

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Leon Neal / Staff

Соцсеть Twitter позволила разработчикам добавлять ярлыки в автоматизированные аккаунты. То есть, компания хочет маркировать «хороших ботов», чтобы их можно было отличить от живых пользователей.

Об этом сообщает The Verge.

В сентябре прошлого года компания запустила эксперимент, добавив такие ярлыки, и поняла, что в этом есть смысл, и такая функция улучшает коммуникацию на платформе.

Такие ярлыки будут доступны только для автоматизированных аккаунтов, созданных разработчиками, использующими Twitter API. Кроме того, владельцы ботов должны дать согласие на закрепление такого статуса.

Боты часто ассоциируются с дезинформацией на платформах социальных сетей и являются проблемными для компании. За последние годы Twitter удалила десятки миллионов учетных записей из-за подозрений в спаме. Однако компания считает, что некоторые боты все же положительно влияют на платформу и пользователей.

Также Twitter будет временно блокировать учетные записи, которые замечены в травле других пользователей. Таким образом соцсеть будет предупреждать буллинг на платформе.