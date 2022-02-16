В Сиднее акула смертельно ранила мужчину — впервые с 1963 года

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В Австралии, в городе Сидней, акула совершила смертельное нападение на пловца. Считается, что это первое в городе нападение акулы со смертельным исходом с 1963 года.

Об этом сообщила австралийская национальная служба новостей Nine News.

Инцидент произошел 16 февраля около 16:30 на публичном пляже Литтл-Бэй недалеко от пригорода Сиднея Малабара. Спасатели на гидроциклах и лодках обнаружили в воде остатки человека. Очевидцы рассказали, что слышали крики мужчины.

Инспектор скорой помощи штата Новый Южный Уэльс сказал, что спасти пловца не удалось. Погибший получил «катастрофические травмы», парамедики ничего не могли поделать.

Все ближайшие пляжи закроют на 24 часа после инцидента, там установят вывески и заграждения, чтобы предупредить пловцов, а спасатели будут патрулировать пляжи в поисках признаков дальнейшей активности акул. Полиция свяжется с Департаментом первичной индустрии для расследования обстоятельств смерти.