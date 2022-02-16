В Раде зарегистрировали законопроект о запрете выезда чиновников за границу. Что он предполагает

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Струмковський Владимир / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете выезда за границу определенных групп людей. Такие ограничения на них будут наложены в случае введения в Украине военного положения.

Соответствующий документ на сайте парламента указан под № 7055.

Авторами законопроекта стали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и еще десятки нардепов, преимущественно из «Слуги народа».

Документ вносит изменения в законы «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» и «О правовом режиме военного положения».

Предполагается, что в период военного положения выезд из Украины запретят:

членам правительства и их заместителям;

нардепам;

руководителям местных госадминистраций и их заместителям;

государственным служащим в должностях категории «А»;

руководителям центральных органов исполнительной власти;

военнослужащим ВСУ и других воинских формирований;

рядовому и руководящему составу правоохранительных органов;

руководителям предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение;

руководителям предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с критической инфраструктурой.

Однако документ предусматривает возможность для вышеперечисленных людей выезда за границу. Разрешение на выезд должен выдать президент.