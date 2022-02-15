В работе ПриватБанка и Ощадбанка случился сбой — из-за кибератаки. Недоступен и сайт Министерства обороны
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
В Украине во вторник, 15 февраля, фиксируют сбой в работе ПриватБанка и Ощадбанка: не работают приложения банков, невозможно рассчитаться картой и перевести деньги. Параллельно не доступны и сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.
ПриватБанк в Facebook в комментариях под этим постом сообщил следующее: «Сейчас наблюдается нестабильная работа каналов связи, из-за чего возникают некоторые задержки в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы».
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточнил, что ПриватБанк находится под массированной DDоS-атакой. В банке уверяют: никакой угрозы для денег вкладчиков нет, кибератака касается исключительно приложения «Приват24».
Что касается Ощадбанка, то интернет-банкинг тоже не работает. Кроме того, фиксируют сбои в работе банкоматов, терминалов самообслуживания, есть еще проблемы с оплатой через терминалы.
Также атаковались сайты Минобороны — там заявили, что сайт пострадал от DDoS-атак, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Кроме этого, не работает и сайт ВСУ.
- Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.