В работе ПриватБанка и Ощадбанка случился сбой — из-за кибератаки. Недоступен и сайт Министерства обороны

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

В Украине во вторник, 15 февраля, фиксируют сбой в работе ПриватБанка и Ощадбанка: не работают приложения банков, невозможно рассчитаться картой и перевести деньги. Параллельно не доступны и сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

ПриватБанк в Facebook в комментариях под этим постом сообщил следующее: «Сейчас наблюдается нестабильная работа каналов связи, из-за чего возникают некоторые задержки в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы».

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточнил, что ПриватБанк находится под массированной DDоS-атакой. В банке уверяют: никакой угрозы для денег вкладчиков нет, кибератака касается исключительно приложения «Приват24».

Что касается Ощадбанка, то интернет-банкинг тоже не работает. Кроме того, фиксируют сбои в работе банкоматов, терминалов самообслуживания, есть еще проблемы с оплатой через терминалы.

Также атаковались сайты Минобороны — там заявили, что сайт пострадал от DDoS-атак, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Кроме этого, не работает и сайт ВСУ.