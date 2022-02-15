Пограничники сообщили, что не выдавали певице Alina Pash справку о пересечении админграницы с Крымом

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Instagram / Alina Pash

В Государственной пограничной службе заявили, что не выдавали певице Alina Pash справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. Там отметили, что подобный документ никогда не создавался.

Об этом в комментарии «Бабелю» сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что в ведомстве проанализировали информацию, распространенную каналом «Суспільне» о якобы наличии справки у певицы от пограничников.

«Сообщаем, нам неизвестно, что это за документ опубликованный вещателем, поскольку подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся», — объяснили в ГПСУ.

Также Демченко отметил, что пограничники получили официальный запрос от «Суспільного» по поводу подтверждения действительности этой справки и в ближайшее время они ответят.