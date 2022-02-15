Пограничники сообщили, что не выдавали певице Alina Pash справку о пересечении админграницы с Крымом
- Авторы:
- Алексей Ярмоленко, Олег Панфилович
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Instagram / Alina Pash
В Государственной пограничной службе заявили, что не выдавали певице Alina Pash справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. Там отметили, что подобный документ никогда не создавался.
Об этом в комментарии «Бабелю» сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Он отметил, что в ведомстве проанализировали информацию, распространенную каналом «Суспільне» о якобы наличии справки у певицы от пограничников.
«Сообщаем, нам неизвестно, что это за документ опубликованный вещателем, поскольку подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся», — объяснили в ГПСУ.
Также Демченко отметил, что пограничники получили официальный запрос от «Суспільного» по поводу подтверждения действительности этой справки и в ближайшее время они ответят.
- Alina Pash 12 февраля победила в Нацотборе на Евровидение-2022, финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал вокруг поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за старых ее фото в Москве и в куртке в цветах флага РФ.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако впоследствии в соцсетях появилось подозрение, что эта справка является поддельной. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность.