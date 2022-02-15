«Деэскалации не видим». НАТО и МИД Украины прокомментировали заявление России об отводе части войск

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявили, что пока нет признаков деэскалации со стороны РФ. Перед этим Россия заявила об окончании учений и отводе войск.

«Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает повод для осторожного оптимизма», — цитирует слова Столтенберга Reuters.

В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в Украине есть правило: «мы не верим тому, что слышим, мы верим тому, что видим».

«Если за этими заявлениями последует реальный отвод, мы поверим в начало настоящей деэскалации», — подчеркнул министр.

Генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию «самым серьезным кризисом безопасности, с которым сталкивалась Европа за последние десятилетия», потому что Россия накопила беспрецедентную со времен «холодной войны» военную силу в Украине и вокруг нее.

«Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от бездны, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением», — резюмировал Столтенберг.