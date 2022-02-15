«Деэскалации не видим». НАТО и МИД Украины прокомментировали заявление России об отводе части войск
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Кабинета министров Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявили, что пока нет признаков деэскалации со стороны РФ. Перед этим Россия заявила об окончании учений и отводе войск.
«Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает повод для осторожного оптимизма», — цитирует слова Столтенберга Reuters.
В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в Украине есть правило: «мы не верим тому, что слышим, мы верим тому, что видим».
«Если за этими заявлениями последует реальный отвод, мы поверим в начало настоящей деэскалации», — подчеркнул министр.
Генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию «самым серьезным кризисом безопасности, с которым сталкивалась Европа за последние десятилетия», потому что Россия накопила беспрецедентную со времен «холодной войны» военную силу в Украине и вокруг нее.
«Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от бездны, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением», — резюмировал Столтенберг.
- 15 февраля Министерство обороны России объявило начало отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближающегося окончания учений. Так, подразделения Южного и Западного военных округов уже выполнили свои задачи и начали грузиться в транспорт. 15 февраля они уже должны отправиться в свои постоянные места дислокации.