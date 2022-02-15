СМИ назвали имена ведущих церемонии «Оскара». Ими станут три актрисы

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Впервые с 2018 церемония вручения премии «Оскар» пройдет при участии ведущих. Церемонию будут вести Ванда Сайкс, которая снималась в фильме «Если свекровь — монстр», Эми Шумер, известная по фильму «Девушка без комплексов», и актриса из фильма «Очень страшное кино» Реджина Голл.

Об этом сообщает Deadline и Variety, отметив, что официально имена ведущих объявят в эфире программы «Доброе утро, Америка».

Как именно распределят обязанности между ведущими, пока неизвестно.

Ранее The Hollywood Reporter писал, что организаторы церемонии предлагали роль ведущего актера Тома Холланда.

В последний раз премию «Оскар» с ведущим вручали в 2018 году — тогда церемонию вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел.

В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, но он отказался после скандала из-за его позиции против ЛГБТ-сообщества.

В 2020 году организаторы вообще не приглашали ведущего, а в 2021-м церемония прошла в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.