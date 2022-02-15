СБУ задержала «журналиста», который распространял российские фейки и организовывал проплаченные митинги

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Служба безопасности Украины задержала украинца, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях и организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Действия мужчины должны были расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине и создать «нужную информационную картинку» для России. Сотрудники СБУ установили, что гражданин, позиционировавший себя «журналистом» и «лидером мнений», согласился на сотрудничество с представителями России. Инструкции злоумышленник получал через интернет, а оплату — через запрещенные электронные кошельки. «Журналист» регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал.

«В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, особенно накануне важных международных встреч со странами-партнерами», — сообщает СБУ.

В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые Telegram-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование.

Следствие установило, что подозреваемый регулярно выезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали «информкампаний» и обналичивал финансирование преступных акций.

Позже кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовать проплаченные акции протеста в столице. Для этого, в частности, нанимал для «массовки» людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью.

«Последняя задача «медийщика» — начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину и сообщили ему о подозрении. По данным «Бабеля», речь идет об Иване Росаде. Согласно информации из открытых источников, Росада, среди прочего, сотрудничал с российским пропагандистским каналом «Звезда».