Bihus.Info: Нардеп Трухин контролирует членов бюджетного комитета Рады

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Народный депутат Александр Трухин негласно контролирует большинство депутатов бюджетного комитета Верховной Рады.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что Трухин потеснил главу бюджетного комитета Юрия Аристова в сентябре 2021 года.

Аристова сместили после предложения на заседании от члена комитета Арсения Пушкаренко (приближенного к Трухину). Пушкаренко выразил недовольство работой Аристова и предложил его заменить. В начале сентября прошла неформальная встреча членов комитета, на которой обсудили кадровые изменения, в частности в подкомитете, который влияет на распределение бюджетных средств по округам.

На встрече обсуждалось также то, что министру финансов Сергею Марченко нужно показать, кто контролирует комитет. 21 сентября Марченко пришел на комитет представлять бюджет на 2022 год. Нардеп Игорь Молоток, с которым Трухин очень часто общается в Раде, попросил председателя комитета проголосовать несколько кадровых вопросов. Это предложение совпадает с планами на непубличной встрече.

Аристов отказался ставить на голосование вопрос и объявил перерыв, но депутаты собрались без него и поменяли план заседания. Затем в присутствии Аристова они сменили главу подкомитета по Бюджетному кодексу. Им стал Пушкаренко, а «слуга» Анатолий Драбовский стал сопредседателем комиссии, занимающейся распределением денег на депутатские округа. Руководителями групп по подготовке бюджета на 2022 год назначили Трухина и близкую к нему депутатку от СН Елену Копанчук.

Назначения, принятые в тот день, Аристов так и не подписал, потому «группа» Трухина несколько раз срывала кворум.

В продвижении вопросов Трухина участвовали и другие члены комитета. Среди них Игорь Крулько из «Батьківщини» и депутат группы «За майбутнє» Анатолий Урбанский. В целом, по подсчетам журналистов, Трухин влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета.

Журналисты отмечают, что несмотря на резонансное ДТП ситуация с влиянием Трухина не изменилась.