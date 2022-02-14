Ко Дню всех влюбленных. Украинские полярники опубликовали фото ухаживания пингвинов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» 14 февраля опубликовали в Facebook фото влюбленных пингвинов.
«Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к «Вернадскому» весной — именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже бьются за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей. Кстати, эти пингвины — однолюбы и обычно создают пару на всю жизнь», — рассказали украинские полярники.
- В январе на территории станции «Академик Вернадский» находятся около 3 тысяч пингвинов — 2 310 взрослых и 599 птенцов. Этот сезон стал для животных сложным. Акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало пингвинам доступ к пище. Повлияли и рекордные снегопады, из-за которых гнезда пингвинов существенно засыпало. Также ученые фиксировали нападения хищников, что уменьшило количество птенцов по сравнению с прошлым годом.
- 19 декабря 2021 года сообщалось, что на станции «Академик Вернадский» зафиксировали самый высокий за 20 лет уровень снега — 2,75 метра. Из-за этого полярникам пришлось откапывать станцию.