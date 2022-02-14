Ко Дню всех влюбленных. Украинские полярники опубликовали фото ухаживания пингвинов

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» 14 февраля опубликовали в Facebook фото влюбленных пингвинов.

«Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к «Вернадскому» весной — именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже бьются за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей. Кстати, эти пингвины — однолюбы и обычно создают пару на всю жизнь», — рассказали украинские полярники.