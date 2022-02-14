Секретарь СНБО Данилов: Вторжения России на этой неделе не будет

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Офіс президента України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам закрытого заседания СНБО заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет.

«Мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить или 16, или 17 числа [...]. По данным нашей разведки и разведки наших партнеров, дестабилизация внутри страны — это ситуация № 1. Без внутренней дестабилизации сделать какие-то неприятности для нашей страны они не смогут», — сказал Данилов, добавив, что к дестабилизации власти Украины готовы.

Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».