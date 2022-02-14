МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов в Испанию из-за угрозы вторжения России
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Fly UIA
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию владельцев самолетов (лизингодателей) отправляет 5 самолетов в Испанию из-за ситуации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании», — сообщила компания.
Кроме этого, два самолета МАУ отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Авиакомпания обещает в дальнейшем сообщать о любых изменениях. Также компания напомнила, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета в случае наличия оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн-сервисом «Управление бронированием».
- 12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты, пока неизвестно. Параллельно украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14—16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.
- В тот же день британская страховая компания сообщила украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины из-за угрозы российской агрессии. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.
- 13 февраля Кабинет министров принял решение направить средства на создание специального фонда для покрытия страхования иностранных самолетов. На этот фонд выделят около 17 млрд гривен.